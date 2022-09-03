NASA і зонд "Надія" Об'єднаних Арабських Еміратів об'єднали свої зусилля для вивчення ультрафіолетових протонних сяйв, які танцюють і світяться високо в атмосфері Марса.

Вчені вивчили полярне сяйво на Марсі. Нове дослідження показує, що Аврори дуже динамічні та мінливі.

Про це повідомляє Science Alert.

Для нового дослідження свої зусилля об'єднали NASA і зонд "Надія" Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Як повідомляється, протонні полярні сяйва - найпоширеніші полярні сяйва на Червоній планеті. Вони формуються дуже схоже на те, як формуються Аврори на Землі; однак, оскільки Марс - це зовсім інший звір, без внутрішньої магнітосфери, такої як Земля, кінцевий результат унікальний.

"Ми прийшли до висновку, що ряд процесів може створювати плямисті Аврори", - кажуть дослідники.

Як пояснили фахівці, це плямисте полярне сяйво є результатом турбулентності плазми, яка призводить до прямого осадження сонячного вітру на всій денній стороні Марса..

Іншими словами, за плямисте полярне сяйво відповідально рідкісне хаотичне взаємодія між Марсом і сонячним вітром; хоча не зовсім ясно, який вплив це має на марсіанську поверхню.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю знімок неймовірного космічного феномена - кілець пилу, які випромінюють дві зірки.

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