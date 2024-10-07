Учені вважають, що руки і ноги цих тварин є ключем до розуміння здатності приземлятися.

Науковці з Університету Лестера вивчили перших справжніх літаючих хребетних новим, незвичним способом: через їхні руки та ноги.

Вчені стверджують, що "здатність пересуватися по землі" у птерозаврів залишалася обмеженою, тож відсутність досліджень їхніх рук та ніг дуже помітна, "з огляду на фундаментальну роль, яку вони відіграють у пересуванні", пише Interesting Engineering.

Це дослідження відкрило щось нове і захоплююче про цих величних і страхітливих істот. У макроеволюційній події або великому моменті історії, такому як поява ссавців або квіткових рослин, птеродактилоїдні птерозаври торкнулися землі в середині Юрського періоду.

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"Цей перехід", що доволі цікаво, "ознаменував появу у птерозаврів майстерних наземних здібностей, спричинивши різке розмаїття дієтичної екології", як зазначено в дослідженні.

Ці гігантські істоти змогли вирости до таких значних розмірів, тому що могли "добре ходити", тому нещодавнє дослідження відкрило нове розуміння їхнього еволюційного процесу.

Зібравши дані про основні групи птерозаврів, дослідники виявили неймовірну різноманітність їхніх рук і ніг.

Згідно з дослідженням, вони "досягли" також "надзвичайного діапазону розмірів тіла, що не має собі рівних серед інших літаючих тварин". Тому вони унікальні як перші літаючі, але також і серед літаючих тварин.

Хоча розмах їхніх крил збільшився задовго до середини Юрського періоду, саме тоді їхні наземні здібності значно змінилися, тож їхня вроджена здатність розвиватися дала їм змогу освоювати нові території та збільшуватися в розмірах.

Але, схоже, їхні руки та ноги відкрили макроеволюційний момент. Навіть якщо вони зараз вимерли, 160 млн років - це вражаюча тривалість життя.

Можливість літати може полягати не в крилах, а, можливо, в руках і ногах. Однак дослідження припускає, що ці тварини перейшли до більш приземлених видів, щоб розвинути "безпрецедентні стратегії харчування".

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