Вчені дослідили метеорит з Марса і дізналися, що вода на Червоній планеті була вже 4,4 мільярда років тому, тоді як найбільш ранні сліди життя на Землі відносяться як мінімум до періоду 3,5 мільярда років тому.

Вчені з Японії дослідили метеорит з Марса NWA 7533 під назвою «Чорна красуня» і виявили, що вода на Червоній планеті була присутня ще 4,4 мільярда років тому - до того, як на Землі з'явилося життя.

Про це повідомляє Science alert.

Таким чином, метеорит, виявлений в пустелі Сахара, може відсунути передбачувану дату утворення води на Марсі приблизно на 700 мільйонів років у минуле. Дослідження також може дати деяке уявлення про те, як формуються планети.

"Я вивчаю мінерали в марсіанських метеоритах, щоб зрозуміти, як сформувався Марс, а також його кора і мантія. Я вперше досліджував цей конкретний метеорит, який отримав прізвисько "Чорна красуня" за його темний колір. Наші зразки NWA 7533 були піддані чотирьом різним видам спектроскопічного аналізу, способам виявлення хімічних відбитків. Результати привели нашу команду до деяких захоплюючих висновків", - говорить планетолог Такаші Мікочі з Токійського університету в Японії.

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Вчені дослідили мінеральний склад метеорита і зробили висновки, що вода, ймовірно, з'явилася на планеті приблизно 4,4 млрд років тому, тоді як на Землі найбільш ранні сліди життя відносяться як мінімум до періоду 3,5 млрд років тому.

На думку вчених, це означає, що вода, можливо, є звичайним природним побічним продуктом якогось процесу на ранній стадії формування планети. Це відкриття може допомогти дослідникам відповісти на питання про походження води, що, своєю чергою, може вплинути на теорії про походження життя за межами Землі.

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Автор: УНІАН