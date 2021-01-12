У компанії стверджують, що обмін відомостями допоможе поліпшити сервіси з підбору персональної реклами.

Листування користувачів WhatsApp захищене, і ні сам месенджер, ні його власник - Facebook - не можуть їх бачити, заявили в компанії.

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Раніше розробники оновили угоду користувача. У ній з'явився пункт про передачу особистих даних Facebook.

У компанії стверджують, що обмін відомостями допоможе поліпшити сервіси з підбору персональної реклами, контенту і персональних послуг з урахуванням запитів користувача. На конфіденційність листувань оновлення правил не вплине, запевняють в WhatsApp.

«Ми хочемо розвіяти деякі чутки - будьте на 100% впевнені, що ми продовжуємо захищати ваші особисті повідомлення за допомогою наскрізного шифрування», - йдеться на сторінці WhatsApp в Twitter, передає kommersant.

"Оновлення нашої політики не впливає на конфіденційність ваших повідомлень друзям або родині", - заявили в компанії.

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Автор: УНІАН