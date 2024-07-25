Після того, як вони вручну обскубали птахів, вони вибрали методи оброблення і приготування, засновані на археологічних свідченнях.

Археологи реконструювали методи оброблення і приготування туш неандертальців, що розширило наше розуміння повсякденного життя, проблем і дієтичних практик цих древніх предків людини.

Хоча методи полювання на велику дичину неандертальців добре відомі, їхнє споживання птахів вивчено недостатньо через мізерні археологічні сліди, пише The Independent.

У новому дослідженні вчені використовували крем'яний інструмент для оброблення двох ворон, двох горлиць і лісового голуба, яких неандертальці їли.

Відео дня

Після того, як вони вручну обскубали птахів, вони вибрали методи оброблення і приготування, засновані на археологічних свідченнях.

Ворона і голуб були оброблені сирими за допомогою крем'яного уламка, в той час як інші три птахи були засмажені на гарячому вугіллі до готовності, а потім оброблені.

Вчені виявили, що використання крем'яного відщепа для оброблення вимагає "значної точності і зусиль", які не були повністю зрозумілі до дослідження. Дослідники кажуть, що для точних розрізів без ушкодження пальців було потрібно "обережне поводження".

"Ці практичні експерименти підкреслили практичні проблеми, пов'язані з обробкою та приготуванням їжі неандертальцями, надавши відчутний зв'язок з їхнім повсякденним життям і стратегіями виживання. Запікання птахів на вугіллі вимагало підтримання постійної температури та ретельного контролю тривалості приготування, щоб уникнути пересмажування м'яса", - сказала Маріана Набаїс, провідна авторка дослідження.

Після оброблення птахів учені досліджували їх під мікроскопом на предмет порізів, переломів та опіків. Вони могли бачити, які сліди оброблення з використанням крем'яних інструментів залишали на кістках, і як ці сліди порівнювалися з ушкодженнями, спричиненими природними процесами або діями інших тварин.

У той час як розрізи для зняття м'яса з сирого птаха не залишали слідів кісток, ті, що були спрямовані на сухожилля, залишали сліди, схожі на ті, що були в птахів, знайдених на археологічних розкопках, кажуть учені.

Було також виявлено, що на краю крем'яного відщепа після використання були невеликі півмісяцеві шрами.

З іншого боку, кістки смажених птахів були тендітними і роздробленими під час оброблення з використанням крем'яного знаряддя.

Дослідники виявили чорні плями всередині деяких кісток птахів, оброблених таким чином, що дає змогу припустити, що вміст внутрішньої порожнини кістки було спалено.

Ці результати можуть допомогти археологам знайти видимі ознаки приготування їжі неандертальцями в минулих записах.

Однак, оскільки дослідження включало лише п'ять зразків птахів, вчені закликали до подальших досліджень з більшими вибірками, різними видами і більш різноманітними експериментальними умовами.

Новини археології

У Єрусалимі археологи виявили "монументальну" споруду, згадану у двох книгах Біблії.

Зокрема, було знайдено руїни стародавнього рову, побудованого понад 3000 років тому в Місті Давида, яке вважається одним із найстаріших міст в історії, пише Dailymail. Примітно, що вчені протягом 150 років шукали докази того, що місто було розділене надвоє, як описано в Біблії, і тепер вони виявили рів, який відділяв південний житловий район від верхнього міста на півночі.

Рів був глибиною близько 30 футів і шириною майже 100 футів, зі скелями з кожного боку, що робило його непрохідним.

Вас також можуть зацікавити новини: