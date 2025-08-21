Великий пошук відкриттів, пов'язаних з Ісусом, триває, і ось уже чергове досягнення.

Учені виявили докази, які підтверджують, що Адам і Єва насправді існували понад 200 тис. років тому, тож вони стверджують, що підтвердили одне з найзначніших чудес Біблії.

Як пише Mirror, автентичність Євангелія від Никодима, також відомого як Діяння Пілата, залишається гарячою темою для суперечок серед релігієзнавців. Їх особливо цікавить перша частина цього Євангелія, в якій детально описується як суд над Ісусом, так і Його воскресіння.

Цей поворотний момент розглядається очима Никодима, який у Євангелії від Івана був названий послідовником Христа. Цікаво, що в ньому згадується ще одна ключова постать, яка не увійшла до Нового Заповіту, - римський сотник Лонгін, який відіграє ключову роль у цьому розділі.

Никодим зображує Лонгина як воїна, який пронизує Ісуса списом у бік під час розп'яття. Саме в цей момент він прозріває після того, як його очі омиті кров'ю і водою, що виходять від Самого Христа.

Інше зображення цього випущеного з поля зору персонажа - воїн, що стоїть на варті біля тіла Ісуса в гробниці. Ця розповідь припускає, що Лонгін відкинув хабар іудейської влади, оголосивши Христа "істинно Сином Божим" після землетрусу, що стався після смерті Ісуса.

Справжність цієї розповіді широко обговорюється, і багато хто сумнівається в тому, що її написав Никодим. Деякі навіть припускають, що цю розповідь про смерть і воскресіння Христа написав невідомий автор за 400-500 років до його смерті.

Ось чому він більше не згадується в Біблії, незважаючи на те, що образ Лонгіна увічнений у приголомшливій статуї, розташованій під собором Святого Петра у Ватикані.

Інші новини про Ісуса Христа

Раніше історикиня розповіла, що їв Ісус Христос. За її словами, до раціону Ісуса входили досить прості продукти, які більшість людей вживає і зараз.

Доктор Това Дікштейн у своєму дослідженні спиралася на поєднання біблійних текстів, археологічних знахідок та історичних записів для реконструкції раціону Ісуса. Її досвід дає змогу зрозуміти, що їв Ісус з огляду на етнорелігійні та культурні традиції.

