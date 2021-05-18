Китайський космічний зонд "Chang'e 5" зробив унікальні знімки Землі та Місяця з відстані 1,5 мільйона кілометрів.
Про це повідомляє Space.com.
Наприкінці минулого року зонд доставив на Землю два кілограми місячного грунту, але його місія в глибокому космосі все ще триває.
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Після доставки грунту модуль орбітального корабля запустив свої двигуни й попрямував до точки в космосі, відомої як точка Лагранжа 1, яка знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі в напрямку Сонця.
З орбіти навколо цієї гравітаційно збалансованої області зонд відправив унікальне зображення Землі й Місяця разом.
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