Китайський космічний зонд, який наприкінці минулого року доставив на Землю місячний грунт, відправився в глибокий космос, звідки надіслав унікальні знімки нашої планети із супутником та Сонця.

Китайський космічний зонд "Chang'e 5" зробив унікальні знімки Землі та Місяця з відстані 1,5 мільйона кілометрів.

Про це повідомляє Space.com.

Наприкінці минулого року зонд доставив на Землю два кілограми місячного грунту, але його місія в глибокому космосі все ще триває.

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Після доставки грунту модуль орбітального корабля запустив свої двигуни й попрямував до точки в космосі, відомої як точка Лагранжа 1, яка знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі в напрямку Сонця.

З орбіти навколо цієї гравітаційно збалансованої області зонд відправив унікальне зображення Землі й Місяця разом.

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Переклад: Катерина Лиманська