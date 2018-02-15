У Львові працівників сфери обслуговування зобов'язали розмовляти виключно українською мовою

За недотримання вимог передбачений штраф до 170 грн, при повторному порушенні максимальна сума штрафу складатиме 459 грн.

Львівська міськрада зобов'язала усіх працівників сфери обслуговування у місті користуватися виключно українською мовою, а будь-яку іншу мову вживати лише після прямої вимоги клієнта, якщо надавач послуг нею володіє.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу «Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги у м. Львові» сьогодні, 15 лютого, депутати прийняли на сесії Львівської міської ради переважною більшість голосів (60 «за», всього – 65 депутатів).

«У Львові у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова. Виконавець послуг зобов’язаний звертатися та спілкуватися зі споживачем послуг державною мовою. Перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта у разі, якщо виконавець послуг ними володіє», – зазначається у тексті ухвали.

Згідно із прийнятим документом, на території Львова усі надписи на вивісках, плакатах, афішах та цінниках повинні виконуватись державною мовою.

За недотримання цих вимог передбачений штраф до 170 грн (при повторному порушенні максимальна сума штрафу складатиме 459 грн). Слідкувати за дотриманням цих правил зобов'язали працівників «Муніципальної варти». Окрім них право складати протоколи про адмінпорушення за ст. 155 (порушення правил торгівлі і надання послуг) мають працівники районних адміністрацій та комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління».

Також депутати міської ради зобов'язали районні адміністрації разом із Нацполіцією, управлінням Держпродспоживслужби, «Муніципальною вартою» та громадськими організаціями створити робочі групи для контролю за дотриманням цієї ухвали у місті.

Ухвала вступить дію з моменту підписання міським головою Львова Андрієм Садовим, який сьогодні підтримав на сесії прийняття даного документа.