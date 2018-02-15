У Житомирі вшанували учасників бойових дій на території інших держав (фото)

Воїни-афганці згадали своїх побратимів. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у бойових діях.

У Житомирі близько 200 представників влади і громадськості вшанували учасників бойових дій на території інших держав.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у центрі міста у Житомирі відбулася урочиста хода.

Потім біля пам`ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам «Чорний тюльпан» на Новому бульварі пройшов мітинг за участі представників обласної та міської влади, учасників війни в Афганістані, ветеранів АТО, родин загиблих.

У заході взяли участь заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута, перший заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко та Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Воїни-афганці згадали своїх побратимів. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у бойових діях та поклали квіти до пам`ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам.