"Якщо чоловік дозволить": відверте декольте Камалії викликало суперечки в мережі (фото)

На особистій сторінці в соцмережі артистка розмістила фото з чоловіком, на якому відображена в пурпуровій відвертій сукні з широким вирізом в області грудей.

Камалія Захур попросила своїх прихильників в Instagram оцінити її сукню з глибоким декольте, посилаючись на те, що українські журналісти нібито вважають його занадто відвертим.

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На особистій сторінці в соцмережі артистка розмістила фото з чоловіком, на якому відображена в пурпуровій відвертій сукні з широким вирізом в області грудей.

“На Заході називають це “міді”, але преса в Україні твердить що, це занадто “міні”. А яка ваша думка?” – поцікавилася вона.

У коментарях під фото фоловери Камалії залишили десятки думок. Ставлення до подібного вбрання виявилося неоднозначним. Тоді як одні користувачі мережі не побачили нічого вульгарного або відвертого, інші ж вказали на зайві деталі сукні.

“Краса! Відмінне вбрання, не міні”, “Вульгарно, скромніше б трохи”, – стали дискутувати під фото.

Увагу співачки звернули на вік і на той факт, що вона вже є матір’ю двох дітей.

“Вульгарно як для матері двох дітей”, – продовжили в коментарях.