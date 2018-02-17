Євробачення-2018: Yurcash в образі Ісуса заспівав у гучномовець (фото)

Група виступила на нацвідборі з піснею Stop killing Love.

На сцені другого півфіналу нацвідбору на Євробачення-2018 виступив старожил українського шоу-бізнесу Yurcash (екс-Юрко Юрченко – прим.ред.)

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Yurcash заспівав композицію Stop killing Love. Виконавець з'явився на сцені в образі Ісуса, а його стійка для мікрофону була оповита тереном, передає ТСН.

Судді нацвідбору Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов одноголосно зазначили, що не впевнені в тому, що бачать Yurcash у фіналі нацвідбору.

"Відразу видно, що це професіонал. Ця форма для мене, це як рок-опера, мюзикл. Я не впевнений, що це може бути на Євробаченні. Ти намагаєшся міняти формат. Якщо брати, приміром, група Лорді. Все одно там був якийсь прикол. Євробачення це розважальна штука. Або ось Сальвадор Собрал – це співучасть. Мені це дуже подобається, але я не впевнений, що саме ця форма може бути на Євробаченні", - сказав Данилко.

"Я дійсно побувала на мюзиклі "Ісус рок-зірка". Я побачила тебе супергероєм. Я не впевнена, що публіка готова сприйняти таку сповідь. Я не бачу цю пісню на Євробаченні", - підтримала колегу Джамала.

"Спочатку у мене був страх. Для Євробачення небезпечно і ризиковано. Це відштовхує", - резюмував Євген Філатов.