48 днів очищення: у православних християн розпочався Великий піст 2018

Суть Великого посту – очищення душі і тіла через самообмеження, в тому числі і в плані харчування.

У понеділок 19 лютого у православних українців починається Великий піст. Він триватиме 48 днів і закінчиться тільки перед Великоднем. Пост триватиме до 7 квітня.

У православних Великий піст триває 48 днів, складається з Чотиридесятниці - 40 днів в пам'ять про період, проведений Христом у пустелі, а останній тиждень Великого посту називається Страсним тижднем і символізує останні дні земного життя Христа.

Так, у перший і останній тиждень Великого посту накладаються особливо суворі обмеження.

Перший день Великого посту називають "Чистий понеділок". Таку назву він отримав тому, що люди в понеділок після Масниці "очищають будинок і тіло від духа Масляни", щоб зустріти Великий піст.

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Великий піст - це найдовший і найсуворіший з чотирьох багатоденних постів, встановлених церквою. Суть Великого посту – очищення душі і тіла через самообмеження, в тому числі і в плані харчування.

Перша і сьома седмиці Великого посту є самими строгими. Особливо це стосується понеділків і п'ятниць. Тим, хто вступає у Великий піст, потрібно в перший день зовсім утриматися від їжі, пити лише воду.

В цей період не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Слід віддавати перевагу стравам, приготованим на пару або грилі. Основою вашого раціону повинні стати овочі, фрукти, каші на воді. Під забороною - м'ясо і м'ясопродукти, а також риба, крім несуворих днів, яйця, молоко і молочні продукти, солодощі, випічка, фастфуд і алкоголь.

При цьому меню на Великий піст може включати в себе чорний хліб, гриби, каші, овочі, фрукти, варення, бобові, сухофрукти, горіхи, мед.