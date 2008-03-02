МНС оголосило штормове попередження на Чорному та Азовському морях

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечне погіршення погодних умов у Чорному та Азовському морях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 2-3 березня по басейну Чорного та Азовського морів очікується вітер 25-30 м/сек, на Чорному морі висота хвиль сягатиме 20-40 дм, на Азовському морі – посування та дрейф льоду, висота хвиль у відкритому морі - 13-20 дм, у портах Маріуполь і Бердянськ - 13-15 дм.

Морські та річкові координаційні аварійно-рятувальні центри МНС і підрозділи оперативного підпорядкування оповіщені про штормове попередження та вжили невідкладних заходів щодо готовності до дій в екстремальних умовах.

Також прес-служба МНС закликає рибалок під час погіршення погодних не виходити в море, оскільки це вкрай небезпечно для життя.