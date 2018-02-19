У Москві та Петербурзі пройшла акція на підтримку кримських татар

Активісти об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року.

У Санкт-Петербурзі та Москві відбулася серія одиночних пікетів, спрямованих на підтримку кримських татар. Організатори заявили, що акція буде безстроковою.

"Кожен місяць ми нагадуємо про переслідування кримських татар. Форма - серія одиночних пікетів - не оригінальна, але тема, як і раніше, актуальна. І реакція на наші пікети є. Часто не така, як хотілося б", - повідомила активістка Євгенія Литвинова, передає 112.ua.

Зокрема, повідомляється, що вчора, 18 лютого, активіст Володимир Шипіцин зазнав нападу - невідомий зім'яв його плакат і зламав прапорець України. Шипіцину вдалося самому затримати кривдника, проте в поліції відмовилися складати протокол за фактом нападу.

Під час пікетів використовувалися плакати, на яких активісти нагадували, що "Сталінська депортація кримських татар - злочин без строку давності", а саму депортацію визначали як геноцид. Також учасники акції засудили визнання Меджлісу злочинною організацією і розгорнули навпроти 78-го відділення поліції кримськотатарський прапор.

Згадали активісти і про Сулеймана Кадирова, якого судять за коментар "Крим - це Україна, завжди була, є і буде", та інших засуджених кримських татар. Сам факт судового переслідування татар активісти назвали "свавіллям окупаційної влади".

До активістів з Петербурга приєдналися і москвичі, які вийшли з плакатами "Викрадення та катування Рената Параламова - злочин РФ", "Ввічливі злодії, брись з чужої землі", "Стріляючи в Україну і Сирію, ви вбиваєте Росію", "Сенцов - Free" та іншими, що нагадують про татар та українців, які опинилися жертвами переслідувань і репресій.

Активісти об'єдналися у безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця до 18 числа активісти виходять на вулиці та інформують росіян про порушення прав і свобод людини в Криму.