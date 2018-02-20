Жалобні заходи на честь загиблих майданівців у Києві (фоторепортаж, відео)

Небайдужі кияни третій день несуть квіти та лампадки до Алеї Героїв Небесної Сотні.

О 13:00 розпочався молебень біля Хреста коло верхнього виходу метро Хрещатик. О 15 годині родичі загиблих зустрінуться із Генеральним прокурором України. О 20:00 Хрещатиком пройде так звана Пелюсткова хода. Усі охочі зможуть покласти квіти й поставити лампадки коло гранітних світлин загиблих героїв.

Небайдужі кияни третій день несуть квіти та лампадки до Алеї Героїв Небесної Сотні.

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У ці хвилини у Михайлівському соборі триває молебень за загиблими активістами євромайдану. Там присутні і родичі загиблих під час революції Гідності. Сьогодні до Алеї Героїв Небесної Сотні йдуть не лише родичі, а й пересічні кияни.

У Михайлівському соборі провели молебень за вбитими Героями Небесної Сотні.

Саме цей храм у часи революції був і прихистком, і військовим шпиталем, і місцем опізнання загиблих активістів. Окрім родичів, друзів та небайдужих, помолитися за вбитих прийшли перші особи держави. У соборі молилися за кожного загиблого.