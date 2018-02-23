Шапкою протирають обличчя: в аеропорту "Бориспіль" викрили вантажників, які полюбляли порпатися у чужих речах (відео)

У найбільшому летовищі України помітили п'ятьох вантажників, які порпаються у чужому майні.

В аеропорту "Бориспіль" викрили вантажників, які полюбляли порпатися в чужих речах. Відповідне відео оприлюднив сам аеропорт.

На записі - декілька співробітників кімнати зберігання незапитаних речей нишпорять по багажу. Шапкою чомусь протирають обличчя, придивляються до темних окулярів, освіжають тіло туалетною водою.

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Раніше за систематичні крадіжки речей з багажу пасажирів було затримано чотирьох працівників "Борисполя".