Lifecell розробив спеціальний тарифний план для людей з інвалідністю і забезпечить зв'язок для українських спортсменів на зимовій Паралімпіаді-2018

Змагання пройдуть 9-18 березня у Кореї, а проводи збірної відбудуться 28 лютого.

Компанія lifecell розробила тарифний план для людей з інвалідністю і забезпечить зв'язок для українських спортсменів на ХІІ зимових Паралімпійських іграх у Кореї, надавши 45 безкоштовних ліній та спеціальний тарифний план для паралімпійців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено під час прес-конференції у Києві.

Як зазначив Уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, 28 лютого о 18.00 у "Стереоплазі", відбудеться церемонія проводів Національної паралімпійської команди України для участі у Паралімпіаді, яка пройде 9-18 березня.

"Разом з компанією lifecell ми сьогодні готуємося до того, щоб гідно представити Українську державу", - сказав він і наголосив, з огляду на попередні високі результати України, йдеться і про високий рівень відповідальності під час майбутніх змагань.

Говорячи про підтримку збірної, він зауважив, що компанія lifecell надавала свою підтримку команді як під час її підготовки до Паралімпіади, так і опікуватиметься тим, аби члени Національної паралімпійської команди в Кореї змогли мати зв'язок з Україною.

Отримавши статус офіційного цифрового технологічного партнера Паралімпійської збірної України в січні цього року, lifecell забезпечить зв'язок для українських спортсменів на змаганнях у Кореї, надавши 45 безкоштовних ліній та спеціальний тарифний план для паралімпійців.

Останній включає в себе мобільний Інтернет, хвилини для розмов, SMS-повідомлення, соціальні мережі та месенджери. Крім того, для українських спортсменів у Кореї особливо актуальною буде можливість безкоштовно телефонувати в роумінгу через месенджер BiP.

Багаторазова призерка Паралімпіад з лижних перегонів та біатлону, телеведуча Світлана Трифонова підкреслила вагомість того, коли у спортсменів на змаганнях є постійний зв'язок з рідними та друзями.

"Те, що зараз дуже вчасно надала компанія lifecell для наших сьогоднішніх спортсменів, паралімпійців", - сказала вона і додала, що коли людина знаходиться у іншій країні на змаганнях, то для неї дуже важливо бути на зв'язку з близькими та відчувати їхню підтримку.

Як повідомила директор з маркетингу компанії lifecell Неля Ус, уже відбувся запуск пабліку «Паралімпіада» в месенджері BiP для вболівальників Паралімпійської збірної.

Крім того, вона зазначила, що lifecell планує акцію: якщо збірна України виграє бронзу, то кожен із фоловерів пабліку "Паралімпіада" отримає у подарунок 1 Гб Інтернету, срібло - 2 Гб, а золото - 3 Гб.

"На жаль, в Україні ще не скоро ми зможемо констатувати, що люди з інвалідністю мають рівні права з точки зору інтеграції в суспільство. І ми поставили собі за мету зробити рівність хоча би в секторі, де ми працюємо, - у телекомунікаціях. Ми хочемо завдяки технологіям та продуктам дати рівні можливості зв'язку для людей з інвалідністю", - сказала Ус.

Так, компанія lifecell розробила спеціальну лінійку тарифних планів для людей з порушеннями слуху чи мовлення "На зв'язку" 20, 40 та 180 (число позначає вартість у гривнях на місяць).

У цих тарифних планах збільшено можливості щодо використання SMS-повідомлень та Інтернету; безлімітні соцмережі, необмежені відеодзвінки та обслуговування в колл-центрі lifecell жестовою мовою, а також консьєрж-сервіс партнера BeWarned для людей з порушеннями слуху.

У тарифних планах введено повний безліміт на повідомлення та відеорозмови через месенджер BiP, включено 5 Гб безкоштовного хмарного сховища lifebox для зберігання фото та відео, а трафік для соцмереж надається без обмеження, що дозволить людям з порушеннями слуху або мовлення ще більше спілкуватися з друзями та близькими, а також дивитися спеціально адаптовані відео на каналі в YouTube.

Крім того, з функцією Track Me у BiP не потрібно буде витрачати час, аби пояснити, де людина знаходиться, - досить буде просто натиснути на кнопку для визначення геолокації.

Як зазначила генеральний секретар Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Вікторія Назаренко, сучасні технології можуть покращити рівень життя людей з інвалідністю та відкрити для них раніше недосяжні можливості.

"Паралімпійський спорт, Паралімпійські ігри - це спорт вищих досягнень. Це майстерність, це професіоналізм, а не інвалідність", - наголосила вона і побажала перемог українській збірній.