Суд поновив Амосову на посаді ректора Університету Богомольця

Таким чином Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу Міністерства охорони здоров’я щодо відсторонення Амосової від займаної посади.

У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця заявляють, що суд поновив Катерину Амосову на посаді ректора навчального закладу.

Читайте такожАмосову відсторонено від посади ректора Національного медуніверситету - МОЗЯк повідомляє прес-служба університету, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив скаргу Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

У суді наразі це повідомлення не коментують, передає радіо Свобода.

20 лютого Міністерство охорони здоров’я повідомило про відсторонення від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерину Амосову. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом ім. Богомольця.

25 лютого на сайті університету з’явилася заява про безстроковий страйк студентів і працівників НМУ у зв’язку з «безпрецедентним, брутальним і незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я в незалежність та самоврядність НМУ ім. Богомольця».

28 лютого учасники страйку в НМУ ім. Богомольця заявили, що припиняють протести, оскільки комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я «підтримав всі вимоги».

Катерина Амосова розповіла, що депутати звернулися до прем’єр-міністра Гройсмана з проханням визначити дату складання студентами-стоматологами третього курсу іспиту «Крок 1», перевірити законність фінансової діяльності Центру тестування при МОЗ та скасувати наказ Міністерства про перевірку вишу і відсторонення ректора.