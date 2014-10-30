У Росії масово відкликають військових з відпусток, на Донбасі бойовики встановлюють артсистеми

На території Росії відзначається масове відкликання військовослужбовців ЗС РФ з відпусток.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"У смузі Тельманове-Гранітне (Тельманівський район Донецької області) зазначається висування до переднього краю бронегрупи російсько-терористичних військ. Зафіксовано до 15 одиниць бронетехніки (з них до 6 танків), встановлено наявність 120-мм мінометів", - пише він.

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Тимчук зазначає, що в районі Тельманове російсько-терористичними військами обладнуються позиції для артилерії, ведуться інженерні роботи.

В районі Станиці Луганської зафіксовано прибуття у розпорядження бойовиків, на додаток до раніше зосереджених сила і засобів, до 10 артсистем. У районі Миколаївки обладнані укріплені позиції.