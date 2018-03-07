Радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик потролив "регіоналів" виглядом нового мосту (фото)

Голик зазначив, що вже в цьому році буде реконструйовано і другий міст у Павлограді.

Радник голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Юрій Голик показав, як змінився міст у Павлограді після того, як область більше не очолюють «регіонали».

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВалентин Резніченко: Канадці побудували у Нікополі найпотужнішу сонячну електростанцію в області"Було - стало: один з мостів через річку Вовча в Павлограді, який ми реконструювали в минулому році. Не знаю, що там не заладилося у міцних господарників, довели за час свого "господарювання" міст до стану нестояння за часів стабільності, але реконструювали його вже ми, в минулому році. Децентралізований технократизм команди Порошенка в дії", - зазначив він.

Також Голік зазначив, що вже в цьому році буде реконструйовано і другий міст в цьому населеному пункті.

Як повідомлялося, в 2017 році на Дніпропетровщині було реконструйовано і побудовано з нуля більше 200 інфраструктурних об'єктів.