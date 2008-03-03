Нафтогаз хоче залишити Україну ще й без грошей від УкрГаз-Енерго?

НАК «Нафтогаз України» звернувся з позовом до Господарського суду Києва з вимогою ліквідувати СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив журналістам член Наглядової ради «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК.

Він уточнив, що з відповідним позовом «Нафтогаз» звернувся до суду в першій половині лютого. У зв`язку з цим А.ГАЛУЩАК зазначив, що ліквідація спільного підприємства ставить під сумнів можливість виплати компанією дивідендів по прибутку на держчастку.

«Компанія, яка ліквідована, не може виплачувати дивіденди своїм власникам», - сказав він.

Крім того, А.ГАЛУЩАК додав, що у разі непогашення НАК «Нафтогаз України» в повному обсязі заборгованості перед компанією, "УкрГаз-Енерго" вимушена буде враховувати взаємозаліком даний збиток у рахунок прибутку, який нарахований на держчастку.

За словами А.ГАЛУЩАКА, дана ситуація має стати предметом переговорів між «УкрГаз-Енерго», НАК «Нафтогаз України» і урядом.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ "Газпром", 45% - українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСИНУ.