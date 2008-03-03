У Донецьку затримали педофіла

У Донецьку правоохоронці затримали 38-річного сімейного чоловіка, який підозрюється в розбещенні не менше 11 підлітків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції з посиланням на начальника міськуправління Віктора ДУБОВИКА, підозрюваний був затриманий під час проведення заходів, спрямованих на розшук злочинця, що скоїв ряд згвалтувань неповнолітніх на території області.

Слідством встановлено, що житель Пролетарського району вступав в контакт з дівчатками 10-16 років, здебільшого з неблагополучних сімей. З їхніх слів, підозрюваний не застосовував до них якогось насильства, а за сексуальні послуги розплачувався грошима в розмірі від 10 до 200 гривень. Для підлітків це стало своєрідним джерелом доходів, тому рідним вони не розповідали про свої стосунки з підозрюваним. Більше того, деякі дівчатка, заробивши таким чином кілька разів, приводили до "щедрого" знайомого своїх сестер. Таким чином, у "компанію" за допомогою зведеної сестри, потрапив один хлопчик.

З боку батьків або опікунів дітей у міліцію за даними фактами заяв не надходило.

Під час обшуку в квартирі і гаражі затриманого виявлені диски із записами порнографічних фільмів, а також вирізки з журналів аналогічного змісту.

Порушено кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу.

Міліцією також з`ясовується, чи не причетний фігурант у цій справі до кількох згвалтувань дітей, скоєних в області.