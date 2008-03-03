В Укрнафті підрахували втрати бюджету через закриття свердловин

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» заявляє, що у разі припинення видобування нафти і газу на збиткових родовищах компанії, втрати бюджету становитимуть 2,014 млрд. грн. на рік.

Про це сказав перший заступник голови правління з фінансово-економічних питань ВАТ «Укрнафта» Володимир ПУСТОВАРОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, зокрема, у разі зупинки 140 газових свердловин, втрата видобутку становитиме 950 млн. куб. м на рік, падіння надходжень до бюджету - 326 млн. грн., в т.ч. 122 млн. грн. - рентні платежі, 204 млн. грн. - ПДВ; при припиненні видобування нафти на родовищах з важкодоступними і виснаженими запасами (Західний нафтопромисловий регіон) втрата видобутку становитиме 700 тис. тонн на рік, а падіння надходжень до бюджету - 1,688 млрд. грн. в т.ч. 1,244 млрд. грн. - рента і 443 млн. грн. - ПДВ.

При цьому В.ПУСТОВАРОВ додав, що загальні втрати бюджету становитимуть 2,014 млрд. грн. на рік.

Також він зазначив, що з 2003 року обсяг рентних платежів збільшився в 15 разів - з 273 млн. грн. до 3,828 млрд. грн. «На такому короткому проміжку часу жодна компанія безболісно не сприйняла б таке велике зростання», - додав В.ПУСТОВАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, правління «Укрнафти» ухвалило рішення розпочати з 3 березня 2008 року процедуру зупинки з метою консервації впродовж двох тижнів 140 газових свердловин через низькі ціни на природний газ, встановлені для компанії НКРЕ. Загальний річний видобуток із 140 газових свердловин, які компанія планує поставити на консервацію, становить близько 950 млн. куб. м природного газу і 40 тис. тонн газового конденсату.

Нагадаємо, 28 лютого НКРЕ вирішила знизити вартість газу власного видобування для ВАТ «Укрнафта» на 26,9% - з 272,6 до 199,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ). У даному рішенні комісія керувалася нібито не наданням компанією детальних обгрунтувань структури ціни газу.

31 січня НКРЕ встановила з 1 лютого для «Укрнафти» ціну продажу природного газу власного видобування на рівні 272,6 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Водночас, «Укрнафта» оскаржила в Окружному адміністративному суді Києва постанову НКРЕ від 31 січня про встановлення ціни газу власного видобування для компанії. Суд для забезпечення позову призупинив дію постанови в частині, якою встановлюється ціна газу власного видобування для ВАТ «Укрнафта», до розгляду справи по суті, який призначений на 18 березня.

«Укрнафта» звернулася до прем`єр-міністра з проханням зобов`язати НКРЕ встановити для компанії економічно обгрунтовану ціну на газ власного видобування.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».