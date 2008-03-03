Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів до 8 березня
18:47, 03 березня 2008Суспільство
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Робота з вивчення попиту триває
«Укрзалізниця» для забезпечення перевезень пасажирів на березневі свята вже до 3 березня додатково призначила 15 поїздів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, поїзди курсуватимуть на традиційно популярних у святкові дні напрямах – західному і південному. Зокрема, Південно-західною залізницею призначено п`ять додаткових поїздів, Придніпровською – чотири, Львівською і Донецькою – по три поїзди.
Крім того, «Російськими залізницями» призначено три додаткові поїзди.
Згідно з повідомленням, в «Укрзалізниці» продовжується робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрями і призначення додаткових поїздів.
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