Майже половина читачів УНІАН проти заміни паперових гривень монетами - опитування

Рішення Нацбанку поступово замінити паперові 1, 2, 5 та 10 гривень монетами підтримали лише 24% опитаних.

Проти рішення Національного банку України поступово замінити паперові 1, 2, 5 та 10 гривень монетами відповідних номіналів висловилися 47% читачів УНІАН.

Читайте такожУ Нацбанку повідомили, коли припинять випуск дрібних монет

Водночас, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, підтримали цю ідею лише 24% наших читачів.

При цьому 21% респондентів відповіли, що взагалі не розуміють, навіщо це потрібно, адже за такі номінали вже майже нічого не купиш, тоді як на виготовлення монет будуть потрібні додаткові витрати.

Ще 8% читачів УНІАН зауважили, що їх не хвилюють такі зміни, адже вони вже давно перейшли на безготівкові розрахунки.

Загалом в опитування на сайті УНІАН взяли участь 1,5 тисячі наших читачів.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2018 року Нацбанк офіційно представив, як виглядатимуть нові монети, що замінять частину паперових гривень.