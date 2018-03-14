Майже половина читачів УНІАН проти заміни паперових гривень монетами - опитування

17:03, 14 березня 2018
Суспільство
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Результати опитування на сайті УНІАН

Проти рішення Національного банку України поступово замінити паперові 1, 2, 5 та 10 гривень монетами відповідних номіналів висловилися 47% читачів УНІАН.

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Водночас, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, підтримали цю ідею лише 24% наших читачів.

При цьому 21% респондентів відповіли, що взагалі не розуміють, навіщо це потрібно, адже за такі номінали вже майже нічого не купиш, тоді як на виготовлення монет будуть потрібні додаткові витрати.

Ще 8% читачів УНІАН зауважили, що їх не хвилюють такі зміни, адже вони вже давно перейшли на безготівкові розрахунки.

Загалом в опитування на сайті УНІАН взяли участь 1,5 тисячі наших читачів.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2018 року Нацбанк офіційно представив, як виглядатимуть нові монети, що замінять частину паперових гривень.

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Теги: #гривня#НБУ#монета#опитування УНІАН#банкнота