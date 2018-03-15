65% українців не хочуть переїжджати за кордон - опитування

Найчастіше про бажання змінити країну проживання заявляли молоді люди до 35 років.

65% українців не хочуть змінювати країну проживання, найчастіше ж про бажання переїзду за кордон зазначали респонденти до 35 років.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг у період з 12-28 грудня 2017 року.

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Натомість 27% зазначили, що виношують плани стосовно еміграції. Найчастіше про бажання переїзду за кордон зазначали молоді респонденти до 35 років. Також бажаючих виїхати дещо більше серед чоловіків, осіб з вищими рівнями освіти та доходів. Опитування також показало, що серед респондентів, які мають заробітчан в родинах, бажання виїзду за кордон з метою проживання значно більше.

Відносно більша кількість тих, хто висловлює бажання залишити Україну зафіксована серед мешканців північних (Житомирська, Сумська області, м. Київ) та західних (Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька) регіонів.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 30 000 респондентів (по 1200 у кожному регіоні). Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 0,6%.