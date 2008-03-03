У регіонах гроші, виділені на ЖКГ, ”поїдають” приватні структури

У Тендерній палаті України заявляють, що в регіонах субвенції на підтримку комунального господарства в результаті тендерів на закупівлю товарів і послуг проходять мимо комунальних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, до такого висновку в ТПУ дійшли після перевірок низки тендерних процедур, проведених підприємствами, підлеглими обласним державним адміністраціям Івано-Франківської, Миколаївської та Запорізької областей.

В.ЛАБА зазначив, що основні суми коштів використовуються приватними структурами, причому така можливість їм надається в результаті проведення тендерів із серйозними порушеннями норм законодавства.

В.ЛАБА повідомив, що з 30 процедур із закупівлі робіт, перевірених в Івано-Франківській області на суму 59 млн. грн., переможцями в 29 випадках визнані приватні фірми (на суму 57 млн. грн), у Миколаївській області - з 34 процедур на 41 млн. грн. комунальні підприємства одержали право проводити роботи тільки в одному випадку на 250 тис. грн., а в Запорізькій області в усіх 130 тендерах на 130 млн. перемогли приватні структури. "Може, тому будинки й руйнуються, що роботи виконують не спеціалізовані підприємства", - зазначив В.ЛАБА.

При цьому він нагадав, що останнім часом представники Асоціації міст України і губернатори все частіше говорять про необхідність збільшити кошти для використання в регіонах, у тому числі й субвенцій на підтримку комунального господарства регіонів. В.ЛАБА переконаний, що таким чином деякі представники влади на місцях просто хочуть збільшити обсяги коштів, які можна було б використовувати "на свій розсуд із метою наживи".