Вибух на шахті в Донецькій області

Опіки одержали троє гірників

У Донецькій області на шахті "Червоноармійська-Західна" № 1 стався вибух. Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, вибух стався о 10.24 у другій північній лаві. В результаті аварії опіки одержали троє гірників робочої зміни. Постраждалі госпіталізовані. Всі гірники робочої зміни з шахти евакуйовані. На шахту прибули рятувальники, які обстежують аварійні вироблення.

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