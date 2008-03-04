Вибух на шахті в Донецькій області
11:33, 04 березня 2008Суспільство
900 0
Опіки одержали троє гірників
У Донецькій області на шахті "Червоноармійська-Західна" № 1 стався вибух.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, вибух стався о 10.24 у другій північній лаві. В результаті аварії опіки одержали троє гірників робочої зміни. Постраждалі госпіталізовані.
Всі гірники робочої зміни з шахти евакуйовані.
На шахту прибули рятувальники, які обстежують аварійні вироблення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter