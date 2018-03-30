Холодницький заявив, що не тримається за посаду, але хоче розглянути написану на нього скаргу
Керівник Спеціалізовної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що не тримається за свою посаду. Про це він сказав у коментарі УНІАН.
"Я не тримаюсь за крісло. Все буде добре", - запевнив він.
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При цьому на уточнююче запитання, чи може він звільнитися з посади, Холодницький відповів, що спочатку має розглянути скаргу генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо нього.
"Що значить "можу" (звільнитися - УНІАН)? Я розгляну скаргу, яка на мене написана, подивлюсь, яке рішення прийме комісія (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів - УНІАН), тоді будемо дивитися", - зауважив Холодницький і додав, що ще не знайомий із текстом самої скарги.
Також керівник САП сказав, що усі коментарі надасть під час брифінгу о 16.15.
Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.
Народний депутат України із фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв заявив, що Холодницького будуть «підштовхувати» до рішення піти у відставку і назвав появу такої інформації формою тиску на керівника САП.
Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий. Ситник назвав ці публікації «провокативними статтями безвідповідальних журналістів».
27 березня Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.
Сьогодні, 30 березня, Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.
Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, скарги за підписами Луценка і Ситника складені за фактами, виявленими в ході кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ.
"Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, згідно з ч. 1 ст. 43 закону «Про прокуратуру» з таких підстав: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення", - зазначили в прокуратурі.