Холодницький заявив, що не тримається за посаду, але хоче розглянути написану на нього скаргу

Очільник САП заявив, що усі коментарі надасть під час брифінгу о 16.15.

Керівник Спеціалізовної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що не тримається за свою посаду. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

"Я не тримаюсь за крісло. Все буде добре", - запевнив він.

Читайте такожХолодницький про зроблені в його офісі записи: можуть бути спекуляції з тими чи іншими словами

При цьому на уточнююче запитання, чи може він звільнитися з посади, Холодницький відповів, що спочатку має розглянути скаргу генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо нього.

"Що значить "можу" (звільнитися - УНІАН)? Я розгляну скаргу, яка на мене написана, подивлюсь, яке рішення прийме комісія (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів - УНІАН), тоді будемо дивитися", - зауважив Холодницький і додав, що ще не знайомий із текстом самої скарги.

Також керівник САП сказав, що усі коментарі надасть під час брифінгу о 16.15.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Народний депутат України із фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв заявив, що Холодницького будуть «підштовхувати» до рішення піти у відставку і назвав появу такої інформації формою тиску на керівника САП.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий. Ситник назвав ці публікації «провокативними статтями безвідповідальних журналістів».

27 березня Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

Сьогодні, 30 березня, Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, скарги за підписами Луценка і Ситника складені за фактами, виявленими в ході кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

"Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, згідно з ч. 1 ст. 43 закону «Про прокуратуру» з таких підстав: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення", - зазначили в прокуратурі.