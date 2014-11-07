Рекордно теплі листопадові вихідні: температура найближчими днями може досягти +22°

Температура повітря протягом дня +10+19 градусів, а на заході та півдні місцями до +20+22 градусів. Такі показники можуть перевищити багаторічні температурні дані, повідомляє Opogode.ua.

Істотних опадів не очікується, лише на півночі та в центрі можливе збільшення хмарності.

Місцями очікується туман.

У західній частині передбачається суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень +10+18, місцями до +20+22 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень +9+15 градусів.

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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень +10+16 градусів.

На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +9+14 градусів.

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+10, вдень + 13 +18, місцями до +20+22 градусів.

У Києві 8 листопада - без опадів. Температура повітря вночі +4+8, вдень +11+14 градусів.

Вітер в Україні очікується південний і південно-східний, 5-12 м/с.