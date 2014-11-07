У Харкові розслідують справу судді, який проголосив себе "президентом південно-східної України"

Прокуратура Харківської області розслідує справу екс-голови апеляційного суду Луганської області Анатолія Візіра, який проголосив себе «президентом південно-східної України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі обласного телебачення повідомив перший заступник прокурора Харківської області Валерій Романов.

За його даними, досудове розслідування стосовно екс-голови апеляційного суду Луганської області Візіра доручено слідчому управлінню прокуратури Харківської області постановою заступника генерального прокурора України.

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«Колишній голова апеляційного суду через відеозвернення проголосив себе «президентом південно-східної України» і з використанням засобів масової інформації закликав до захоплення державної влади, а також зміни територіальної цілісності України», - сказав Романов.

Прокурор зазначив, що Візіру інкримінуються дії, направлені на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, здійснені з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109 КК України); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України); самовільне присвоєння владних повноважень, звання службової особи (ч.1 ст.353 КК України).

Романов додав, що у кримінальному провадженні створено групу слідчих і групу прокурорів. Проведені необхідні експертизи (портретна, фоноскопічна, лінгвістична). Зараз проводяться розшукові дії, направлені на встановлення місцезнаходження Візіра.