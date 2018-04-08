Найважчі випробування позаду: Порошенко привітав українців з Великоднем (фото, відео)

Президент вказав, що аби не втратити позитивну перспективу, Україні слід забезпечити мир – як всередині країни, так і на зовнішніх кордонах.

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з промовою з приводу свята Великодня. Лідер країни зазначив, що це свято – більше, ніж просто церковне. Його відзначають не лише християни, і не лише віруючі.

"Воскресіння – це перемога життя над смертю, це перемога правди над брехнею, перемога світла над темрявою, перемога добра над злом. Це і наша з вами перемога над важкою економічною кризою, що її спричинила російська агресія. Цьогорічний Великдень – це є дуже особливий день, бо разом з ним приходить потроху і впевненість, що найважчі випробування вже точно позаду", - наголосив Порошенко.

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Президент вказав, що аби не втратити позитивну перспективу, Україні слід забезпечити мир – як всередині країни, так і на зовнішніх кордонах.

Порошенко розповів про свій візит на Донбас у Вербну неділю, нагадавши, що мир абсолютно неможливо без високопрофесійної армії.

Дружина президента Марина Порошенко в свою чергу, підкреслила, що Воскресіння – це свято великої віри у перемогу добра над злом. В цей день слід забути образи і негаразди, та жити зі світлими думками і добрими намірами.

"Великдень об’єднує нас у щирій молитві про мир і спокій в Україні. Тож нехай чудо Воскресіння Христового надихає нас на праведні справи", - підсумувала вона.

Нагадаємо, сьогодні православні християни святкують Великдень – Воскресіння Христового. Напередодні до України традиційно доставили Благодатний вогонь з Єрусалима.

Святкування Великодня присвячене Воскресінню Ісуса Христа після того, як він був розп'ятий за стінами Єрусалиму. Воскресіння є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.