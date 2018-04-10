Базу сайта "Миротворець" поповнили актори-близнюки з "Пригод Електроніка"

14:55, 10 квітня 2018
Суспільство
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Брати Торсуєви потрапили до бази &quot;Миротворця&quot; / кадр з фільму &quot;Пригоди Електроніка&quot;

Як зазначається на сайті "Миротворця", причиною стало "свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах".

Зазначається, що актори неодноразово брали участь у різних заходах у самопроголошених республіках, за що навіть мають відзнаки.

Також близнюків звинувачують у контактах з бойовиками, зокрема з Володимиром Тимофєєвим (позивний "Бабай"), якого у 2016 заарештували у ЛНР за підозрою у вбивствах та ґвалтуваннях. У підтвердження цьому на сайті викладені фото акторів з бойовиком.

Як повідомляв УНІАН, російський КВНщик, ведучий та актор Арарат Кещян похвалився знімками з окупованого Криму, після чого потрапив у базу "Миротворця".

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Теги: #Миротворець