У МВС пропонують саджати виборців, які отримують "подачки" від кандидатів

Також пропонується передбачити адміністративну відповідальність за умисне розголошення виборцем свого волевиявлення на дільниці.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну рішення схвалено під час засідання уряду.

"Пріоритет у цих змінах надається тим порушення, які безпосередньо впливають на результати волевиявлення громадян. Натомість пропонується декриміналізувати окремі порушення, які не впливають на загальний перебіг виборчого процесу... Цим законопроектом ми пропонуємо внести зміни до законів України "Про вибори президента України", "Про вибори народних депутатів", "Про всеукраїнський референдум" та "Про місцеві вибори", - зазначила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, проектом з метою розширення правопорушень та отримання правових підстав для затримання правопорушників пропонується запровадити санкції у вигляді позбавлення волі до двох років за деякими статтями Кримінального кодексу.

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Зокрема, як уточнила Ковальчук, щодо незаконного використання, вкидання виборчих бюлетенів, щодо порушення таємниці голосування членом виборчої комісії, кандидатом чи спостерігачем, щодо отримання виборцем неправомірної вигоди, пов'язаної з активною чи пасивною реалізацією виборчого права тощо.

"Нашим проектом вперше вводиться (кримінальна) відповідальності за підкуп кандидата... Також криміналізується здійснення передвиборної агітації, яка супроводжується наданням виборцям неправомірної вигоди... До такої неправомірної вигоди включено спиртні напої та продукти харчування, які масово роздаються під час виборів", - заявила Ковальчук.

За її словами, змінами до кодексу про адмінпорушення пропонується суттєво підвищити розмір штрафів за порушення обмежень ведення передвиборчого законодавства. Зокрема, наразі штраф за порушення обмежень від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Проектом передбачається підвищення штрафу до 100-200.

"Проект передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно повідомили правоохоронні органи про вчинення злочинів щодо підкупу виборців або фальсифікації виборчої документації і таким чином сприяли розслідування", - додала вона.