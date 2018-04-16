Герой-рятівник: у Харкові чоловік виніс з палаючої квартири дитину і літнього чоловіка (відео)

12:29, 16 квітня 2018
Суспільство
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фото УНИАН

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Загоряння помітив перехожий, який викликав рятувальників, а сам кинувся у будинок, йдеться у сюжеті ТСН. Йому вдалося потрапити до палаючої квартири та на руках винести звідти маленького хлопчика, а потім ще й вивести літнього чоловіка.

Пожежникам, які прибули на місце, лишилося тільки загасити вогонь.

Єдине, що наразі відомо про рятівника - його звати Олексій, і працює він у компанії, яка розташована неподалік будинку, який палав.

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Теги: #пожежа#Харків#порятунок