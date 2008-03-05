У Донецьку ремонтник убив господаря квартири, якому не сподобався паркет

У Донецьку 25-річний будівельний робітник убив господаря квартири, який висловив невдовлення укладанням паркету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, підозрюваний у вбивстві - житель Луганської області, в Донецьку він займався ремонтно-будівельними роботами в квартирах.

Напередодні підозрюваний укладав паркет у квартирі 50-річного жителя Донецька. Господар житла, котрий прийшов перевірити процес укладання паркету, залишився вкрай незадоволений якістю робіт. Він пригрозив ремонтнику, що не платитиме за погано виконані роботи, після чого між чоловіками виникла бійка. За словами підозрюваного, в запалі сварки господар квартири замахнувся на нього молотком, а ремонтник, захищаючись, завдав йому удару ножем в область шиї.

Почувши шум скандалу, сусіди викликали міліцію. Наряд міліції, який прибув за викликом, затримав ремонтника на виході з квартири.

За фактом убивства порушено кримінальну справа, ведеться слідство.