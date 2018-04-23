На Закарпатті арештували неповнолітнього за підозрою у резонансному вбивстві 15-річного юнака (відео)

Апеляційний суд Закарпатської області продовжив строк тримання підозрюваного під вартою до 13 травня.

Апеляційний суд Закарпатської області задовільнив апеляційну скаргу прокуратури області і визнав незаконним рішення суду, яким 14-річному підозрюваному у вбивстві 15-річного юнака з села Нижня Апша Тячівського району змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 23 квітня, виступаючи в судовому засіданні, прокурор наголосив, що розглядаючи 5 квітня клопотання прокурора щодо продовження строку тримання під вартою, суд не мав права відпускати юнака додому, оскільки, згідно попередньої ухвали суду, він мав утримуватись під вартою до 13 квітня.

«Відтак Апеляційний суд Закарпатської області, погодившись з доводами прокурора про незаконність, необґрунтованість та невмотивованість скасував ухвалу Ужгородського міськрайонного суду та постановив власну, якою продовжив строк тримання під вартою до 13 травня», - йдеться у повідомленні.

Наразі в рамках досудового розслідування підозрюваний буде направлений до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.

У прокуратурі зазначили, що першочергова кваліфікація даного злочину за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині"). Згідно санкції даної статті, юнаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За даними Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, 14 березня 14-річний житель селища Нижня Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та завдав йому удару ножем у шию. Від отриманих травм 9-класник помер на місці.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Підозрюваного у вчиненні злочину було затримано.

За інформацією прокуратури, 5 квітня суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (без застосування електронних засобів контролю) та відпустив юнака додому, незважаючи на те, що згідно попередньої ухвали суду, він мав утримуватись під вартою до 13 квітня.

10 квітня прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Закарпатської області стосовно рішення суду першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, вбивство викликало бурхливу реакцію місцевих жителів - близько 500 людей, вийшли на протест, оскільки головний підозрюваний не виконував навіть рішення суду про цілодобовий домашній арешт, а вільно гуляв селом. Більше того, місцеві наполягають, що у цього підозрюваного був спільник, якого поліція не затримала. Через заворушення на місце подій виїхало все керівництво закарпатської поліції на чолі з керівником поліції Романом Стефанишиним. Правоохоронці забрали головного підозрюваного до відділку, адже розлючений натовп був готовий вчинити самосуд.