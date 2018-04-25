У Чернігові попрощалися з загиблим в АТО кулеметником, який з 2015 року вважався зниклим безвісти

Церемонія прощання з бійцем пройшла у Катерининській церкві Чернігова. Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби.

У Чернігові сьогодні поховали загиблого в АТО кулеметника 13-го окремого мотопіхотного батальйону Андрія Лебєдєва, який з 2015 року вважався безвісти зниклим.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, церемонія прощання із бійцем пройшла у Катерининській церкві Чернігова.

Попрощатися із загиблим прийшли представники влади і громадськості, рідні, бойові побратими.

За інформацією прес-служби Чернігівської ОДА, Андрій Лебедєв народився 6 червня 1980 року в місті Ярославлі у Росії, згодом сім’я переїхала до України. Закінчив Чернігівську школу № 32, потім професійно-технічний заклад № 1 міста Чернігова. Строкову військову службу проходив у складі частини Національної гвардії України в місті Сімферополі (АР Крим), за військовою спеціальністю — кулеметник.

Після служби в армії працював експедитором. У квітні 2014 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Рядовий, кулеметник 1-ї мотопіхотної роти 2-го мотопіхотного взводу 13-го мотопіхотного батальйону. З травня того ж року воював у зоні АТО.

Загинув 29 січня 2015 року під час відбиття танкової атаки ворога на блокпосту 1301 (позиція «Вовк») у районі міста Вуглегірськ Артемівського району Донецької області. Тоді разом з Лебєдєвим загинули ще троє чернігівців. Їхні тіла бойовики віддали рідним. А Лебєдєв тривалий час вважався зниклим безвісти. Згодом його поховали як тимчасово невстановленого захисника України. Лише нещодавно загиблого ідентифікували за експертизою ДНК. У бійця залишилися мати.

Сьогодні у Чернігові для вшанування пам’яті Лебєдєва та пам’яті військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, які загинули, захищаючи незалежність України, оголошено День жалоби.

Відповідне розпорядження підписав Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.