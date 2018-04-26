Помер знаменитий український актор: що відомо про Олега Треповського

Найбільшу популярність Треповському принесли ролі в серіалах "День народження Буржуя", "Слуга народу" і "Свати".

Народний артист України, актор театру і кіно Олег Треповський помер у віці 52 років. Він пішов з життя 25 квітня, але про його смерть стало відомо через добу.

Інформації про причини смерті артиста наразі немає.

Біографія

Олег Треповський народився 28 жовтня 1965 року у Волгограді. У 1992 році закінчив Київський театральний інститут імені І. П. Карпенко-Карого.

З 1992 року — актор київського Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У 1995 році дебютував у кіно.

У 2011 році отримав звання народного артиста України.

У 2017 році за виконання головної ролі в короткометражному фільмі "Ґолден лав" був номінований на здобуття Національної кінопремії "Золота дзиґа" у категорії "Найкращий актор".

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Театральні роботи

«Молоді роки короля Людовика» (1993) — Людовик

«Історія однієї пристрасті» (1994) — Містер Генрі

«Ревнощі» (1995) — Сергій Петрович, Андрій Іванович

«Школа скандалу» (1995) — Від автора

«Тойбеле і її демон» (1996) — Алхонон

«Любов студента» (1996) — Онуфрій

«Пригоди на чарівній кулі» (1997) — Лісовик

«Маскарадні забави» (2000)

«Любов і війна» (2000);

«Таємниці мадридського двору» (2000) — Франциск

«Пані міністерша» (2001);

«І усе це було…. і усе це буде» (2002)

«У полоні пристрастей (Кам'яний володар)» (2002) — Дон Жуан

«Ангелок, або Сексуальні неврози наших батьків» (2009) — Лікар

«Сто п'ята сторінка про кохання» (2010) — Він, сьогодні

«Трохи мерехтить примарна сцена… (Ювілей. Ювілей? Ювілей!)» (2011)

«Цинічна комедія» за мотивами п'єси В. Шекспіра «Міра за міру» (2012) — Вінченцо, герцог віденський

Фільмографія

1995 – "Вальдшнепи", роль – Вовчик, професор-лінгвіст, безпартійний, друг Дмитра;

1999 – т/с "День народження Буржуя", Губанов;

1999 – ф/в "Школа скандалу";

2002 – "Право на захист", Крилов;

2004 – "Попіл Фенікса", Тадеуш Шепільский;

2005 – "Непрямі докази", Дєдов;

2006 – т/с "Повернення Мухтара 3", Леонід;

2006 – "Міський романс", лікар-психіатр;

2006 – т/с "Дев'ять життів Нестора Махно", слідчий Кирило Гнатович;

2006 – "Дурдом", батько Альоші;

2006 – "Вади і їх прихильники", Ослов;

2006 – т/с "Сім'янин";

2007 – т/с "Повернення Мухтара 4", електрик;

2008 – "Про Любов", Гарик;

2009 – т/с "Свати 3", директор хлібозаводу;

2009 – "Чужі душі", Бояренцев Олег Миколайович;

2010 – т/с "Смерть гладіатора";

2010-2013 – т/с "Єфросинья", Сергій Корольов;

2012 – "Джамайка", Гоша;

2012-2013 – т/с "Свати" 6 епізод;

2014 – "Братні узи", Михайло;

2016 – к/м "Ґолден лав", Віктор;

2018 – "Таємний щоденник Симона Петлюри", Самуїл Шварцбард.