Помер знаменитий український актор: що відомо про Олега Треповського
Народний артист України, актор театру і кіно Олег Треповський помер у віці 52 років. Він пішов з життя 25 квітня, але про його смерть стало відомо через добу.
Інформації про причини смерті артиста наразі немає.
Біографія
Олег Треповський народився 28 жовтня 1965 року у Волгограді. У 1992 році закінчив Київський театральний інститут імені І. П. Карпенко-Карого.
З 1992 року — актор київського Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У 1995 році дебютував у кіно.
У 2011 році отримав звання народного артиста України.
У 2017 році за виконання головної ролі в короткометражному фільмі "Ґолден лав" був номінований на здобуття Національної кінопремії "Золота дзиґа" у категорії "Найкращий актор".
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Театральні роботи
«Молоді роки короля Людовика» (1993) — Людовик
«Історія однієї пристрасті» (1994) — Містер Генрі
«Ревнощі» (1995) — Сергій Петрович, Андрій Іванович
«Школа скандалу» (1995) — Від автора
«Тойбеле і її демон» (1996) — Алхонон
«Любов студента» (1996) — Онуфрій
«Пригоди на чарівній кулі» (1997) — Лісовик
«Маскарадні забави» (2000)
«Любов і війна» (2000);
«Таємниці мадридського двору» (2000) — Франциск
«Пані міністерша» (2001);
«І усе це було…. і усе це буде» (2002)
«У полоні пристрастей (Кам'яний володар)» (2002) — Дон Жуан
«Ангелок, або Сексуальні неврози наших батьків» (2009) — Лікар
«Сто п'ята сторінка про кохання» (2010) — Він, сьогодні
«Трохи мерехтить примарна сцена… (Ювілей. Ювілей? Ювілей!)» (2011)
«Цинічна комедія» за мотивами п'єси В. Шекспіра «Міра за міру» (2012) — Вінченцо, герцог віденський
Фільмографія
1995 – "Вальдшнепи", роль – Вовчик, професор-лінгвіст, безпартійний, друг Дмитра;
1999 – т/с "День народження Буржуя", Губанов;
1999 – ф/в "Школа скандалу";
2002 – "Право на захист", Крилов;
2004 – "Попіл Фенікса", Тадеуш Шепільский;
2005 – "Непрямі докази", Дєдов;
2006 – т/с "Повернення Мухтара 3", Леонід;
2006 – "Міський романс", лікар-психіатр;
2006 – т/с "Дев'ять життів Нестора Махно", слідчий Кирило Гнатович;
2006 – "Дурдом", батько Альоші;
2006 – "Вади і їх прихильники", Ослов;
2006 – т/с "Сім'янин";
2007 – т/с "Повернення Мухтара 4", електрик;
2008 – "Про Любов", Гарик;
2009 – т/с "Свати 3", директор хлібозаводу;
2009 – "Чужі душі", Бояренцев Олег Миколайович;
2010 – т/с "Смерть гладіатора";
2010-2013 – т/с "Єфросинья", Сергій Корольов;
2012 – "Джамайка", Гоша;
2012-2013 – т/с "Свати" 6 епізод;
2014 – "Братні узи", Михайло;
2016 – к/м "Ґолден лав", Віктор;
2018 – "Таємний щоденник Симона Петлюри", Самуїл Шварцбард.