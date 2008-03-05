У Європі нічого не знають про закінчення газової війни

Європейська комісія поки не отримала офіційних повідомлень про врегулювання українсько-російського газового конфлікту і продовжить уважно моніторити постачання газу до ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ.

“Ми не отримали ніяких офіційних повідомлень про врегулювання конфлікту, а тому для нас ситуація залишається незмінною. Ми продовжуємо закликати обидві сторони до швидкого вирішення проблеми”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що зараз Єврокомісія має інформацію зі ЗМІ лише про відновлення постачання газу в повному обсязі.

За словами Ф.ТАРРАДЕЛЛАСА-ЕСПУНІ, Європейська інформаційна мережа з енергобезпеки продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та за постачанням газу до ЄС. Також залишається незмінним і рішення про проведення екстреного засідання Газової координаційної групи ЄС 11 березня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова Правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА в ході телефонних переговорів досягли домовленості про вирішення кризової ситуації, що склалася у відносинах у газовій сфері.

Зокрема, сторони домовилися про те, що постачання газу з 1 січня по 1 березня 2008 року буде повністю оформлене і сплачене НАК «Нафтогаз України» за існуючою на початок року схемою. Питання з постачанням російського газу будуть врегульовані. Переговори з інших питань співпраці у газовій сфері будуть продовжені.

«Транзит російського газу для європейських споживачів територією України здійснюється в повному обсязі. Обмеження постачання для споживачів України зняті», - зазначено в заяві.

Довідка УНІАН. Вранці 3 березня «Газпром» скоротив постачання газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий у листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов постачання в 2008 році.

4 березня о 20.00 мск ВАТ ”Газпром” скоротив ще на 25% постачання газу до України - до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% добових планових обсягів.