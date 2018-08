З оновленим репертуаром: сьогодні у Києві відкривається сезон «співаючих» фонтанів

Музичні фонтани на Майдані Незалежності будуть «виконувати» хіти Елвіса Преслі, Джамали, Queen та «Океану Ельзи».

З 1 травня у столиці офіційно відкривається сезон роботи фонтанів після зимового періоду. Світломузичні фонтани на Майдані Незалежності запрацюють вже сьогодні увечері – о 21:00.

Як повідомляється на офіційному порталі міської влади Києва, столичні фонтани, розташовані у центральній частині міста, працюватимуть з 1 травня й до 30 вересня. Світло-музична вистава відбуватиметься щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.

«Слід зазначити, що музичний репертуар столичних фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути наступні композиції: Джамала, Бумбокс – Злива, Океан Ельзи – Майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Кохання, The Hardkiss – Журавлі, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating та інші», - зазначається у повідомленні.

У КМДА нагадали, що минулого року було проведено реконструкцію фонтанного комплексу, який складається з одного «Великого» та шести «Малих» фонтанів. До цього часу комплекс не функціонував майже три роки.