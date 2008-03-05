Гриценко звинувачує Секретаріат у розбазарюванні військових вертольотів

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звинувачує заступника глави Секретаріату Президента Олександра ЧАЛОГО у лобіюванні інтересів приватної компанії «Українські вертольоти», що орендує вертольоти військової авіації на невигідних для Міністерства оборони умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні після засідання комітету.

«Була заслухана інформація, яка підтверджена документами, про те, що є серйозна загроза втрати практично весь парк вертольотів Мі-8МТВ для армійської авіації Сухопутних військ внаслідок оборудок за договором оренди 2003 року, коли компанія «Українські вертольоти» на абсолютно невигідних умовах для Міноборони взяла в оренду 16 бойових вертольотів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Спроба Міноборони в 2006-2007 роках повернути ці вертольоти була зірвана за участю заступника глави Секретаріату Президента О.ЧАЛОГО», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, зараз існує загроза втрати ще 16 вертольотів. Зокрема, він зауважив, що члени комітету бачили листи-подяки від цієї фірми на адресу Секретаріату Президента за допомогу у вирішенні всіх питань і просили дати додатково 16 бойових вертольотів.

При цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив, що Міноборони до цього моменту позивається до компанії «Українські вертольоти», проти якої було порушено кримінальну справу.

«Це дуже тривожний приклад лобіювання Секретаріатом Президента інтересів приватної компанії», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що на засіданні комітету прийнято рішення направити відповідні листи до Генеральної прокуратури, Президентові, Міноборони та прем’єр-міністру.

Крім того, на наступному засіданні планується заслухати це питання окремо за участю всіх учасників. «Ми не можемо допустити втратити військову авіацію із-за того, що хтось хоче заробити на армії», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Також він повідомив, що ці вертольоти зараз використовуються в інших країнах безконтрольно і без належного забезпечення льотної безпеки.

А.ГРИЦЕНКО додав, що наприкінці минулого року Міноборони звернулося до Інтерполу, і цим вертольотам було заборонено літати, натомість на початку року оборонне відомство отримало лист від Секретаріату Президента з проханням відкликати свої застереження з Інтерполу, після чого вертольоти могли розпочати польоти, і зараз невідомо, де вони знаходяться.