В Одесі розгорівся скандал через поїздку школярів до Криму (фото)

При цьому думки користувачів мережі розділилися, деякі з них не бачать нічого поганого в тому, що діти вирушили на півострів.

У мережі розгорівся скандал через поїздку школярів з Одеси в гори на територію анексованого Росією Криму.

Журналістка Катерина Мандес на своїй сторінці в Facebook опублікувала відповідні фото, обурившись тим, як батьки дітей допустили таку поїздку.

"Я, звичайно, все розумію. Але що робить Рішельєвський ліцей в окупованому Криму? Батьки взагалі про безпеку своїх дітей не думають? Вони взагалі хоч про щось думають?" — написала Мандес.

При цьому думки користувачів мережі розділилися, деякі з них не бачать нічого поганого в тому, що діти вирушили на півострів.

"Огидно. Огидно. Більше не можу сказати", "Однозначно непатріотично, я б не поїхала саме тому!" "Чотири роки окупації", "Вата - вчителі і батьки", - пишуть незадоволені коментатори.

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"Життя у кожного одне. Не дивлячись ні на яку політику. Законом це не заборонено. Батьки прийняли рішення - діти відвідали територію України", "А з яких пір заборонено їздити в український Крим?" "Крим - це Україна! Вважаю поїздку адекватною, якщо в'їжджали з боку материка", - пишуть інші користувачі.