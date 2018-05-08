Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваної у нападі на учасника АТО Вербича

Сьогодні Подільський райсуд Києва розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу.

Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваної у нападі на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича у Києві 2 травня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вже спрямовано до Подільського районного суду міста Києва. Судове засідання відбудеться сьогодні, орієнтовно після 14.00. Підозрюваній інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (групове хуліганство із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

Максимець додала, що прокуратура ініціює затримання ще одного учасника цього злочину — громадянина Росії, який нині переховується за кордоном. Стосовно нього прокуратура має намір внести клопотання по примусове доставлення його в суд для обрання запобіжного заходу. Максимець пояснила, що це перший етап у низці процесуальних дій для того, щоб підозрюваного передати в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

У Службі безпеки України встановили, що організатором нападу на Вербича є громадянин Росії, який переховується у Польщі.

Правоохоронці затримали одну з учасниць нападу - 25-річну жінку, їй повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Також заочно повідомлено про підозру 23-річному громадянину РФ, який виїхав до Польщі. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України.