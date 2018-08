Євробачення-2018: українські співачки, які виступають в Росії, закликали прихильників голосувати за Білорусь

Кілька років тому будучи в якості наставника проекту «Голос» я обернулася на голос талановитого хлопця. Минув час і я так щаслива спостерігати його успіхи на великій сцені! Друзі, підтримайте талановитого артиста, представника Білорусі на конкурсі «Євробачення-2018» ALEKSEEV @alekseev_officiel з піснею «Forever». Сьогодні в першому півфіналі він виступить під номером 8. Friends, support the talented artist, representative of Belarus at the Eurovision Song Contest 2018 ALEKSEEV @alekseev_officiel with his song "Forever". Today he will perform at number 8 in the first semifinal.

