Євробачення-2018: українські співачки, які виступають в Росії, закликали прихильників голосувати за Білорусь

13:58, 08 травня 2018
Суспільство
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Alekseev / REUTERS

Українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, які виступають в Росії, закликали своїх прихильників голосувати на Євробаченні-2018 за представника Білорусі — Alekseev.

"Друзі, підтримайте талановитого артиста, представника Білорусі на конкурсі "Євробачення-2018" Alekseev з піснею "Forever", - написала Ані Лорак в Instagram.

Лобода ж у сторіз побажала співакові удачі і сказала, що тримає за нього кулаки.

Як відомо, Микита Алексєєв (Alekseev), який часто виступає в Росії, спершу подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від України, але незабаром відкликав її з власної ініціативи. На початку січня стало відомо, що співак зібрався на пісенний конкурс від Білорусі.

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Alekseev виступить у першому півфіналі, який відбудеться вже сьогодні, 8 травня.

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Теги: #Євробачення#Світлана Лобода#Євробачення-2018#співак Alekseev