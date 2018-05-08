Євробачення-2018: українські співачки, які виступають в Росії, закликали прихильників голосувати за Білорусь
Українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, які виступають в Росії, закликали своїх прихильників голосувати на Євробаченні-2018 за представника Білорусі — Alekseev.
"Друзі, підтримайте талановитого артиста, представника Білорусі на конкурсі "Євробачення-2018" Alekseev з піснею "Forever", - написала Ані Лорак в Instagram.
Кілька років тому будучи в якості наставника проекту «Голос» я обернулася на голос талановитого хлопця. Минув час і я так щаслива спостерігати його успіхи на великій сцені! Друзі, підтримайте талановитого артиста, представника Білорусі на конкурсі «Євробачення-2018» ALEKSEEV @alekseev_officiel з піснею «Forever». Сьогодні в першому півфіналі він виступить під номером 8. Friends, support the talented artist, representative of Belarus at the Eurovision Song Contest 2018 ALEKSEEV @alekseev_officiel with his song "Forever". Today he will perform at number 8 in the first semifinal.
Лобода ж у сторіз побажала співакові удачі і сказала, що тримає за нього кулаки.
Як відомо, Микита Алексєєв (Alekseev), який часто виступає в Росії, спершу подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від України, але незабаром відкликав її з власної ініціативи. На початку січня стало відомо, що співак зібрався на пісенний конкурс від Білорусі.
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Alekseev виступить у першому півфіналі, який відбудеться вже сьогодні, 8 травня.