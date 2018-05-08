Швейцарія розсекретила рахунки обвинуваченого у держзраді екс-регіонала Єфремова - ЗМІ

В середині квітня банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках родини Єфремових було передано українським слідчим.

На рахунки у Швейцарії, пов’язані з екс-головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром Єфремовим, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків.

Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle, посилаючись на інформацію швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів.

Читайте такожЕкс-регіонал Єфремов вивів мільйони доларів на рахунки своїх закордонних компаній, працюючи головою Луганської ОДА

Зазначається, що за інформацією правоохоронців, вказані рахунки контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина. За повідомленнями ЗМІ, вони проживають у Відні.

Кошти, зокрема, лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Януковича.

Відповідно до документів, які містяться в українському реєстрі судових рішень, Олександра Єфремова звинувачують у розтраті бюджетних коштів ДП "Луганськвугілля" в особливо великому розмірі. За матеріалами провадження, Єфремов чинив на керівництво "Луганськвугілля" незаконний вплив, схиляючи його до співпраці з фірмами, підконтрольними його родині.

У результаті, як випливає, своєю чергою, із швейцарських судових документів, в період з 2008 по 2014 рік "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремових шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйонів швейцарських франків. Компанії Ігоря Єфремова нерідко вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів.

За інформацією українських слідчих, для легалізації частини коштів підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова.

Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина та підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися у Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року.

Зазначається, що Єфремови переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли його з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські суди розморожувати рахунки відмовилися.

Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненого у реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.

Як повідомили журналістам у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українській стороні на підставі рішення Федерального суду в середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого.

Як повідомляв УНІАН, Олександра Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль». Генеральна прокуратура України у січні 2017 року направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова.

Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді. Єфремова утримують у СІЗО у Старобільську.

27 квітня цього року Старобільський районний суд Луганської області продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня.