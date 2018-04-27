Суд продовжив тримання Єфремова під вартою до 24 червня

На наступному засіданні 14 травня Старобільський райсуд планує одночасно допитати свідків сторони обвинувачення.

Старобільський районний суд Луганської області продовжив екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, «в ході вчорашнього судового засідання Старобільського райсуду Луганської області Олександру Єфремову продовжено запобіжний захід – тримання під вартою, до 24.06.2018».

Наступне засідання суду розпочнеться о 10.00 14 травня. На цьому засіданні заплановано одночасний допит свідків сторони обвинувачення.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль».

Генеральна прокуратура України у січні 2017 року направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді.

Єфремова утримують у СІЗО у Старобільську.