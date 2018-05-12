В Одесі слідчий вимагав $5 тисяч хабара від підозрюваного у справі про ДТП з двома загиблими

Слідчого затримали під час отримання частини хабара у тисячу доларів.

В Одесі слідчий поліції вимагав $5 тис. від підозрюваного у справі про ДТП, унаслідок якої загинуло двоє людей.

Читайте такожУ Кропивницькому на $20 тисячах хабара затримали майора поліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, підозрюваного затримано 11 травня за вимагання і одержання неправомірної вигоди військовою прокуратурою Одеського гарнізону спільно з працівниками управління СБУ в Одеській області і поліції.

Як повідомляється, затриманим є слідчий слідчого відділу з розслідування злочинів в сфері транспорту регіонального главку Нацполіції.

«Встановлено, що слідчий вимагав від двох громадян $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності одного з них і закриття кримінального провадження за фактом ДТП з двома загиблими», - повідомили у прес-службі.

Безпосередньо під час отримання частини хабара у тисячу доларів слідчий був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("хабар") і обрання запобіжного заходу.

Наразі встановлюється причетність інших осіб до скоєння цього злочину.