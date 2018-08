Фінал Євробачення-2018: фоторепортаж і відео найяскравіших моментів музичного вечора у Лісабоні

У столиці Португалії, Лісабоні, завершився конкурс Євробачення-2018.

12 травня в столиці Португалії, Лісабоні, завершився конкурс Євробачення-2018. Перемогу здобула конкурсанта з Ізраїлю Нетта Барзілай, яка підкорила Європу запальною піснею "Toy".

Билися за перемогу, і право провести Євробачення в своїй країні 26 учасників, 20 з яких визначили шляхом голосування під час півфіналів, 5 потрапили у фінал автоматично, так як є засновниками конкурсу, їм склав компанію представник країни-господарки Євробачення.

Друге місце зайняла конкурсантка з Кіпру Елені Фурейра з піснею "Fuego". У трійку лідерів увійшов і представник Австрії Сезар Сепмсон.

Зазначимо, що представник від України Melovin зайняв 17 місце з 26 можливих.

Фоторепортаж з фіналу Євробачення-2018 від Reuters:

У мережі також оприлюднили найяскравіші моменти Євробачення 2018. Відповідне відео опублікував офіційний Youtube-канал Євробачення.

Розпочинається ролик з виступів португальських виконавців, які розважали публіку перед початком шоу. А далі йдуть вихід усіх учасників і найефектніші епізоди з їхніх перформансів. Потрапив у цю нарізку і українець Melovin, який видав неперевершене шоу, але у Європі його дещо не зрозуміли.

Крім того, на кадрах можна побачити кумедні моменти з грін-руму, де зазвичай розміщуються виконавці зі своїми командами.

Потрапили до ролика і так звані інтервальні акти, які в Україні мало хто зміг побачити через особливості трансляції. Зокрема, варто відзначити виступ португальської зірки електронної музики Branko, який разом з вокалістами, в тому числі і вельми популярною на батьківщині Майрою Андраде, виконав кілька своїх композицій. Неймовірними також були Сальвадор Собрал і Каетану Велозу, які вкотре зачарували минулорічною піснею-переможницею Amar Pelos Dois.

Завершується ролик оголошенням підсумкових результатів і відповідно переможця, якому вручили головний приз Євробачення – кришталевий мікрофон.

Відео найяскравіших моментів Євробачення 2018:

