Російські окупаційні війська не можуть закріпитися у населеному пункті Камʼянське Запорізької області, попри усі спроби це зробити. Таку заяву зробив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

В етері телеканалу "Ми – Україна" він зауважив, що ворог намагається остаточно витіснити з міста українські підрозділи, але успіху не має. За його словами, українські позиції продовжують залишатися на північній та північно-східній околицях Камʼянського.

"Ворог не може закріпитися в Кам'янському, адже він знищив наші позиції, щоб нам не було де триматись. Тому і йому немає там де утриматись. Він тільки туди заходить, просочується, ми намагаємося знищити всі ці групи, які просочуються в цей населений пункт. Бої там тривають. Ми намагаємося відкинути ворога від цього населеного пункту", – констатував Волошин.

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На Покровському напрямку російські окупанти мають великі втрати, але намагаються просуватися далі. Заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко зазначив, що обстановка там дуже гаряча.

Тим часом ЗМІ повідомляють про те, що росіяни, імовірно, почали відновлювати Донецького аеропорту – а саме, злітно-посадкові смуги. Зазначається, що будівельні роботи видно на території колишніх автостоянок.

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